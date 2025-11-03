Presentan avance del parque para policías Club Guardianes de Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra lleva un 15.19 % de avance y beneficiará a elementos de seguridad y sus familias con espacios recreativos y de apoyo integral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de brindar espacios dignos de esparcimiento y atención integral a los cuerpos de seguridad, este lunes se presentaron los avances en la construcción del parque Club Guardianes de Juárez, proyecto impulsado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) en colaboración con el Gobierno Municipal.

En conferencia de prensa, el presidente de Ficosec, Raúl de León Apráez, informó que la obra actualmente registra un avance del 15.19 por ciento, con trabajos activos en cimentaciones, construcción de muros, áreas de albañilería y el desarrollo de una alberca semiolímpica y otra recreativa. El proyecto contempla una serie de espacios deportivos, recreativos y de atención especializada para policías, bomberos y personal de Protección Civil.

- Publicidad - HP1

Entre las instalaciones que incluirá el complejo destacan canchas deportivas, gimnasio totalmente equipado, áreas de juegos infantiles, salones de usos múltiples, guardería, ludoteca y módulos de atención psicológica. La intención, explicó De León, es mejorar las condiciones de vida y bienestar emocional de quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de la ciudad.

“Es un proyecto muy importante para la ciudad y para nuestros primeros respondientes. Hoy venimos a rendir cuentas claras de los avances y a reiterar nuestro compromiso con Juárez”, declaró el empresario, quien subrayó que esta es la mayor inversión realizada por Ficosec en su historia, con un monto total de 243 millones de pesos.

Del total invertido, 180 millones de pesos provienen del sector empresarial, mientras que el Gobierno Municipal aportó 63 millones y el terreno, con valor estimado de 20 millones de pesos, también fue proporcionado por el municipio. El parque estará destinado exclusivamente al uso de las familias de policías, bomberos y personal de emergencia, como una forma de reconocimiento y apoyo a su labor.

De León Apráez también dio a conocer que Ficosec concluyó la primera fase de digitalización de procesos en seguridad pública, y que en breve iniciará la segunda etapa, con una inversión aproximada de 13 millones de pesos adicionales para fortalecer las capacidades tecnológicas de las corporaciones.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció y agradeció el respaldo de la iniciativa privada en este tipo de proyectos, al destacar que la seguridad pública requiere trabajo conjunto entre el gobierno y el sector empresarial. “Desde que Raúl Apráez llegó a Ficosec ha sido un gran aliado para la ciudad. Estamos muy agradecidos por tanto apoyo a nuestros primeros respondientes”, expresó el alcalde.

El Club Guardianes de Juárez se perfila como un modelo pionero en atención integral para cuerpos de seguridad en el país, al combinar infraestructura deportiva, recreativa y de salud emocional con el respaldo de los sectores público y privado. Se espera que el proyecto siga avanzando de forma sostenida en los próximos meses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.