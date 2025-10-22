Presentan alternativas para el aprovechamiento de neumáticos usados

Publicidad - LB2 -

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, el director de Limpia, Gibran Solís, presentó un planteamiento técnico sobre las alternativas para el aprovechamiento de neumáticos usados, con el objetivo de ofrecer soluciones sustentables al problema del acumulamiento de llantas en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- En la reunión, realizada en la sala de juntas de regidores, en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, Solís expuso los fundamentos legales y ambientales que respaldan la propuesta, destacando el Plan de Manejo de Residuos de Llantas, que busca promover la separación, reutilización y reciclaje de estos materiales.

“El manejo responsable de los residuos es una tarea compartida; los particulares deben procurar reducir el consumo de productos que generen desechos y en el caso de las llantas, buscar alternativas que permitan su aprovechamiento en lugar de su acumulación”, explicó el funcionario.

El director de Limpia detalló que entre las opciones existentes para el aprovechamiento de llantas fuera de uso se encuentran procesos domésticos o artesanales, el triturado y reciclado, el uso como combustible derivado de residuos (CDR) en la industria cementera y la pirolisis, un proceso avanzado de descomposición térmica.

La pirolisis, explicó, consiste en calentar los neumáticos a altas temperaturas (de 300 a 900 grados centígrados) en ausencia de oxígeno, lo que evita su combustión y los transforma en productos útiles como aceite pirolítico, gas, negro de carbón y acero, materiales que pueden reutilizarse en diversas industrias, desde la producción de nuevos neumáticos hasta la elaboración de asfalto o combustibles alternos.

Durante la sesión, la síndica Ana Estrada recordó que desde la administración pasada se han hecho esfuerzos para concretar este tipo de proyectos, ante la urgencia de reducir el acumulamiento de llantas en distintos puntos de la ciudad.

“Más que un beneficio para un particular, veo un ganar-ganar; lo importante es no dejar de lado una contraprestación de nosotros como municipio, pero sí avanzar en una solución que nos permita aprovechar este residuo de manera responsable”, expresó.

Se informó que el Cabildo analizará la viabilidad de otorgar en comodato el equipo necesario para la implementación de un proyecto de pirolisis, lo que representaría un paso significativo hacia una Ciudad Juárez más limpia y sustentable.

