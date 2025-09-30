Movil - LB1 -
    Presentan a “Dabita”, la botarga de DABA

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), presentó este día a “Dabita”, la botarga de la dependencia que estará presente en todos los eventos que se realicen en la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante una conferencia de prensa, la titular de la Dirección, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que la botarga representa a los animalitos rescatados, por lo que cuenta con sello de rescate, oreja mocha que demuestra el maltrato, así como una mirada de amor, ya que las mascotas muestran ese sentimiento a pesar de la situación que viven.

    La funcionaria comentó que la botarga llevará un corazón al frente con diferentes mensajes de acuerdo a dónde vaya, es decir, puede incluir la palabra “adóptame” o “esterilízame”.

    Dijo que DABA busca crear conciencia sobre el cuidado y bienestar animal, ya que los animales en situación de calle sufren violencia, hambre y frío, lo cual se convierte en un problema de salud pública que afecta a tanto a los animalitos como a las personas.

