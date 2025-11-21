Presenta Sheinbaum plataforma SaberesMx con cursos gratuitos y certificación oficial

Publicidad - LB2 -

SaberesMx arranca con cursos en línea enfocados en jóvenes y salud mental, con aval de universidades públicas y constancia con validez oficial.

Ciudad de México, CDMX. (ADN/Staff) – La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes la plataforma digital SaberesMx, un sistema gratuito de aprendizaje en línea que ofrece certificaciones oficiales a cualquier persona con acceso a internet, como parte del programa “México, país de innovación”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta herramienta busca democratizar el conocimiento y brindar acceso universal a cursos avalados por universidades públicas mexicanas, sin costo alguno y con validez oficial. El acceso se realiza a través de la cuenta digital LlaveMX, ingresando al sitio saberes.gob.mx.

Sheinbaum destacó que la mayoría de las certificaciones en línea requieren pago, por lo que SaberesMx representa un cambio de paradigma. “Con SaberesMx el objetivo es que tengas tu certificación gratuita. Claro, hay que cumplir con las actividades, exámenes y evaluaciones, pero sin pagar”, puntualizó.

El primer curso disponible en la plataforma es “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, dirigido a 5.5 millones de estudiantes. Fue desarrollado por más de 70 especialistas y contiene materiales como infografías, foros, videos, ejercicios y casos prácticos para fortalecer el bienestar emocional. Tiene una duración de 16 horas y entrega una constancia oficial al finalizar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el proyecto está orientado a las más de 10 millones de personas que no concluyeron la educación superior en México, incluyendo a más de 180 mil ingenieros con carrera trunca. “SaberesMx permite cumplir con el derecho a la educación durante toda la vida”, dijo.

Entre las instituciones académicas que ya forman parte de SaberesMx se encuentran la UNAM, IPN, TecNM, UABC, UdeG, BUAP, UnADM y la estadounidense Arizona State University (ASU). También colaboran @prende.mx, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el IMSS y la Open Academy de Santander.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, subrayó que no existe precedente mundial de una herramienta con estas características. “SaberesMx pone a México a la vanguardia, al crear un ecosistema digital de microcredenciales gratuitas con respaldo institucional”.

La presidenta reiteró que el conocimiento debe estar al alcance de todas las personas, sin barreras económicas ni tecnológicas, como parte de su visión de una transformación con base en la educación, la innovación y la equidad.