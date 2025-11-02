Presenta Resiliencia el libro Ciudad Juárez entre el desafío y la esperanza sobre derecho a la ciudad

Publicidad - LB2 -

La obra recoge reflexiones críticas sobre el territorio, la movilidad, la violencia y la justicia urbana en la frontera norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La organización civil Resiliencia. Espacio de Investigación y Acción Colectiva presentó este fin de semana el libro Ciudad Juárez entre el desafío y la esperanza: Derecho a la ciudad y frontera, una obra colectiva que reúne investigaciones, ensayos y testimonios sobre la realidad urbana, social y política de esta ciudad fronteriza, marcada por la desigualdad territorial, la violencia estructural y las luchas por la justicia.

La presentación se llevó a cabo ante un público diverso compuesto por académicos, activistas, estudiantes y ciudadanos, quienes asistieron al encuentro para dialogar en torno a los temas centrales del libro: el derecho a la ciudad, el acceso equitativo al espacio urbano, la movilidad, la inseguridad, la segregación, y las alternativas de resistencia desde la comunidad.

Durante el evento, integrantes de Resiliencia explicaron que el libro surge como resultado de un trabajo de investigación-acción en el que colaboraron autores locales y nacionales con diversas trayectorias, y cuyo objetivo es visibilizar las desigualdades urbanas que enfrenta Ciudad Juárez, pero también las experiencias de organización social que promueven transformaciones desde abajo.

“El derecho a la ciudad no es solo el acceso a infraestructura o servicios, sino también el derecho a decidir sobre el espacio que habitamos, a vivir sin miedo y a construir comunidad”, señalaron los presentadores, quienes insistieron en que la frontera debe entenderse como un territorio complejo, atravesado por el despojo pero también por la dignidad colectiva.

La obra se estructura en varios capítulos que abordan desde la historia del crecimiento urbano desigual de Juárez, hasta análisis de coyuntura sobre gentrificación, desplazamiento forzado, violencia urbana y políticas públicas ineficientes. También incluye estudios de caso sobre colonias periféricas, transporte público, desarrollo inmobiliario y dinámicas de militarización.

Uno de los ejes del libro es el enfoque en la frontera como espacio de tensión pero también de posibilidad, donde a pesar de los retos persistentes —como la pobreza, el abandono institucional o el impacto del crimen organizado— emergen formas de organización y resistencia que mantienen viva la esperanza de transformación.

Durante la presentación, se hizo énfasis en que este trabajo busca servir de herramienta para la reflexión y la acción colectiva, especialmente entre juventudes, colectivos barriales y tomadores de decisiones interesados en avanzar hacia una ciudad más justa, habitable e incluyente.

El libro estará disponible en formato impreso y digital, y podrá consultarse a través de las plataformas de Resiliencia y en espacios comunitarios y universitarios de la región. Con esta publicación, la organización busca fortalecer el diálogo crítico sobre Ciudad Juárez desde una perspectiva que reconozca tanto sus fracturas como su potencial transformador.