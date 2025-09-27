Presenta regidor Alejandro Acosta su primer informe de actividades

Publicidad - LB2 -

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acudió como invitado a escuchar el mensaje del regidor, el cual se realizó en el Parque Carlos Dickens del Infonavit Casas Grandes, donde reconoció el trabajo, apoyo, esfuerzo y compromiso de Acosta Aviña para su comunidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Dijo que el regidor siempre ha trabajado en equipo en favor de la ciudadanía, pues en todo momento ha cumplido con su deber.

“En el caso de Alejandro, veo en él a una persona que sí trabaja, que sí se prepara para discutir los temas en las Sesiones de Cabildo, pero también anda en las colonias y está con el pueblo”, dijo.

Estoy sorprendido de este joven regidor, porque siempre ha estado al pie del cañón, agregó.

Sobre su trabajo como regidor, Acosta Aviña dijo que se siente orgulloso de la responsabilidad que le han encomendado, pues es coordinador de las comisiones de Hacienda, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano.

Dijo que nunca pensó tener tanta responsabilidad y ahora quiere agradecer esa confianza a través de un trabajo honesto y pulcro.

En Hacienda siempre buscará hacer que los recursos públicos se utilicen de forma responsable, abundó.

“Que esos recursos se inviertan en necesidades reales como en educación, seguridad y apoyos públicos”, expresó.

Destacó también la ayuda que se dio a las familias damnificadas por las lluvias pasadas, ya que la Comisión de Hacienda destinó recursos extraordinarios.

En la Comisión de Desarrollo Urbano se ha trabajado para hacer más sencillos los trámites ante esa dependencia para tener un mejor servicio y con ello dignificar a la ciudadanía, porque no es bueno que las personas pierdan tanto tiempo haciendo fila.

En Desarrollo Económico se ha trabajado para impulsar eventos como “Juárez en la Juárez”, donde se busca que la ciudad se vea como un polo de turismo regional.

También se impulsan talleres de emprendimiento para padres y madres contribuyendo a que las familias vivan mejor.

“Todo lo anterior porque como regidor he tenido una prioridad, que es trabajar todo los días para ser el mejor regidor que esta ciudad haya visto porque eso es lo que merece nuestra ciudad”, dijo.

