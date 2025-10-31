Presenta PAN denuncias contra Cruz Pérez Cuéllar por presunto uso indebido de recursos públicos

Publicidad - LB2 -

Acusan al alcalde de Juárez de promoción personalizada en horas laborales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua alista dos denuncias formales contra el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunto uso indebido de recursos públicos con fines de promoción personal.

Así lo dio a conocer la dirigente estatal del blanquiazul, Daniela Álvarez, quien señaló directamente al edil por haber acudido a un evento en la ciudad de Chihuahua para entregar juguetes con sus iniciales, en horario laboral.

De acuerdo con la declaración de Álvarez, las acciones del alcalde podrían constituir faltas graves a la legislación en materia de uso de recursos públicos y tiempos oficiales.

El evento en cuestión, según la líder panista, se realizó durante un día y horario hábil, cuando Pérez Cuéllar debería haber estado cumpliendo con sus funciones al frente del gobierno municipal juarense.

“Fue en un día laboral, en un horario laboral, porque se ve que es en un horario de oficina en donde Cruz Pérez Cuéllar debería estar atendiendo sus responsabilidades”, aseguró Álvarez durante una conferencia.

Agregó que el PAN ha comenzado a integrar los expedientes correspondientes y que será este lunes cuando formalicen las denuncias ante las instancias correspondientes.

El PAN planea presentar las querellas en dos frentes: una ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, con el objetivo de investigar el origen de los recursos utilizados para adquirir y distribuir los juguetes; y otra ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), que podría iniciar un procedimiento de revisión administrativa a la gestión del alcalde.

Álvarez también acusó al edil fronterizo de operar políticamente fuera de su jurisdicción, lo que, según sus declaraciones, implica un abandono de sus responsabilidades en Juárez.

“Anda ya en un modo descarado y se equivoca si cree que nos vamos a quedar callados”, sostuvo la dirigente, dejando entrever que podría haber un trasfondo político en las actividades del alcalde, quien ha sido señalado anteriormente como posible aspirante a cargos de elección popular en los próximos procesos.

La tensión política entre el PAN y el gobierno municipal de Morena en Ciudad Juárez se ha intensificado en los últimos meses, especialmente ante el inicio de movimientos preelectorales en el estado.

Aunque hasta ahora el equipo de Cruz Pérez Cuéllar no ha emitido una postura oficial ante estas acusaciones, se espera que el tema escale en los próximos días conforme se formalicen las denuncias y se inicien las investigaciones correspondientes.

