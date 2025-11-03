Presenta municipio obras realizadas en convenio con SICT y FERROMEX

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, dio a conocer los avances de las obras realizadas como parte del convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Ferrocarril Mexicano (FERROMEX), enfocado en promover la Convivencia Urbana Ferroviaria y mejorar la infraestructura urbana en zonas de cruce ferroviario.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la presentación, Gustavo Prieto, director técnico de Obras Públicas, informó que gracias a la gestión del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, este convenio fue renovado a principios de 2024 y ha permitido llevar a cabo obras clave para incrementar la seguridad vial y la convivencia con el tren en distintos puntos de la ciudad.

Obras destacadas:

Rehabilitación de cruceros ferroviarios:

Avenida Fernando Borreguero (calle Magneto)

Calle Noruega

Oasis Revolución

Las labores incluyeron:

Colocación de plumas restrictivas de paso vehicular

Reemplazo de balastro

Construcción de placas nuevas de concreto

Instalación de señalamiento vertical y horizontal

Estas acciones fueron realizadas con una inversión aproximada de 30 millones de pesos por parte de FERROMEX.

Rehabilitación del camellón central del Eje Vial Juan Gabriel, en el tramo comprendido entre avenida Sanders y bulevar Zaragoza, con una inversión municipal de 37.6 millones de pesos.

Las acciones incluyeron:

Construcción y mejoramiento de banquetas

Instalación de cordones

Ratificación de taludes a lo largo de las vías del ferrocarril

Rehabilitación de luminarias

Señalización horizontal y vertical

Proyectos futuros:

Prieto anunció que ya se trabaja en el proyecto ejecutivo de un nuevo distribuidor vial en el crucero de bulevar Zaragoza con las vías del ferrocarril y el Eje Vial Juan Gabriel. El plan contempla:

Construcción de puentes elevados

Paso inferior vehicular

Desarrollo por tres etapas

El proyecto se realiza en colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“El Presidente Municipal tomó la decisión de desarrollar un proyecto muy importante en este crucero, y actualmente estamos concluyendo el proyecto ejecutivo que permitirá mejorar la movilidad y seguridad vial en una de las zonas con mayor tránsito ferroviario”, señaló Prieto.

El convenio tripartito representa un modelo de coordinación interinstitucional que ha permitido avanzar en soluciones concretas para mejorar la infraestructura urbana, optimizar la movilidad y reducir riesgos en los cruces ferroviarios de Ciudad Juárez.

