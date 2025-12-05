Presenta Municipio avance del 60% en ampliación de la avenida De las Torres

Publicidad - LB2 -

Se trabaja en carpeta asfáltica y obras complementarias con inversión superior a 48 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez reportó un avance del 60 por ciento en las obras de ampliación de la avenida De las Torres, uno de los proyectos viales prioritarios para la administración local. La intervención se realiza actualmente en el cuerpo poniente de la vialidad, específicamente en el tramo que va del boulevard Independencia hasta la calle Jesús Valdez.

Daniel González García, director general de Obras Públicas, informó que este viernes comenzaron los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en dicho tramo, los cuales se extenderán hasta la calle Yepomera en los próximos días. Estas labores buscan mejorar la conectividad vehicular en una zona que ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años.

La ampliación de la avenida De las Torres contempla también acciones en el tramo comprendido entre la calle Yepomera y el Libramiento Regional. Aunque ya hay paso abierto a la ciudadanía en ese segmento, las cuadrillas municipales continúan con trabajos complementarios como la rehabilitación de retornos y la instalación de infraestructura urbana.

El funcionario detalló que el proyecto incluye la construcción de dos nuevos retornos, la rehabilitación de otros dos, colocación de señalética vial, pintura en la superficie de rodamiento, seis pozos de absorción pluvial y la instalación de alumbrado público. Estas acciones están orientadas a mejorar no solo la fluidez del tránsito, sino también la seguridad de peatones y automovilistas.

Con una inversión de 48 millones 138 mil 471 pesos, los trabajos forman parte de un paquete de obras que el municipio realiza con recursos propios y que tienen como objetivo modernizar la red vial de la ciudad, reducir tiempos de traslado y dar respuesta a las necesidades de movilidad en sectores de alta demanda.

González García reiteró el compromiso de concluir esta etapa en los tiempos establecidos, siempre priorizando la calidad del trabajo y el menor impacto posible para los residentes de la zona. También pidió comprensión a los automovilistas por las molestias temporales que pueda generar la presencia de maquinaria y personal en la vía pública.

La avenida De las Torres es una de las arterias más transitadas del suroriente de Ciudad Juárez, por lo que su modernización representa una mejora sustancial en términos de movilidad urbana. Se prevé que una vez concluida la obra, miles de ciudadanos podrán beneficiarse diariamente con una vialidad más ágil, segura y funcional.

