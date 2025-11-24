Presenta Instituto de la Juventud show inmersivo que fusiona moda, arte visual y música electrónica

Publicidad - LB2 -

El evento reunió a talentos jóvenes de Juárez en una experiencia multisensorial en el Centro Cultural de las Fronteras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una fusión de luces, música, moda y arte visual, el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez presentó este fin de semana un espectáculo inmersivo que reunió a decenas de jóvenes talentos locales en el Centro Cultural de las Fronteras de la UACJ, como parte de una apuesta por generar nuevos espacios de expresión y colaboración artística.

El evento, desarrollado en coordinación con el colectivo Eterhno, destacó por su formato innovador y su enfoque en la cultura rave, abordada desde una perspectiva histórica y contemporánea. A través de un recorrido audiovisual, se proyectaron imágenes, luces y música electrónica en sincronía para envolver al público en una experiencia sensorial que conectó con las raíces del movimiento underground y su evolución hasta la escena creativa actual.

- Publicidad - HP1

Más de 40 modelos participaron en una pasarela donde se presentaron piezas originales diseñadas exclusivamente para este show, elaboradas por al menos diez diseñadores juarenses. El espectáculo también incluyó la participación de DJ’s, fotógrafos, maquillistas y artistas visuales, quienes trabajaron en conjunto para crear una atmósfera inmersiva que reflejara la diversidad de disciplinas que convergen en la cultura electrónica y urbana.

El resultado fue un despliegue artístico vibrante que evidenció el talento emergente de Ciudad Juárez y el interés de sus juventudes por explorar nuevos lenguajes estéticos y formas de expresión. La iniciativa también sirvió como plataforma para que creativos locales mostraran su trabajo ante un público que llenó el recinto universitario y celebró la propuesta con entusiasmo.

Desde el Instituto Municipal de la Juventud se subrayó que este tipo de eventos forman parte de una estrategia para abrir espacios seguros e incluyentes donde las y los jóvenes puedan no solo exhibir sus habilidades, sino también consolidar redes de colaboración profesional y artística.

“Este es un proyecto hecho por jóvenes y para jóvenes, que demuestra que en Ciudad Juárez hay un potencial creativo inmenso”, señalaron desde la dependencia. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir impulsando iniciativas que articulen arte, innovación y participación juvenil.

El espectáculo inmersivo se suma a una serie de actividades que el Instituto ha promovido durante el año, enfocadas en fomentar la identidad cultural, la inclusión y la proyección del talento local. La respuesta positiva del público y el alto nivel de los participantes consolidan al evento como un referente para futuras ediciones que den visibilidad a las nuevas generaciones de artistas en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.