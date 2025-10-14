Presenta IMM galería “Mujeres que Bordan y Pintan” en el CMA

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo la presentación de la galería Mujeres que Bordan y Pintan, cuyas obras fueron elaboradas por las usuarias de psicología de la unidad centro como parte de las acciones complementarias al seguimiento de sus terapias.

Ciudad Juárez, Chih .- En este sentido, Jhovan Martínez, psicólogo del IMM, destacó que las piezas de bordado se confeccionaron durante las terapias grupales, donde las usuarias intercambiaron experiencias y saberes que, a su vez, contribuyen a la conformación y el fortalecimiento de sus redes de apoyo.

“La exposición cuenta con alrededor de 30 piezas de bordado y pintura. Cada una de ellas refleja el sentir de las mujeres y su evolución a lo largo del proceso terapéutico, por lo que cada una cuenta una historia distinta”, agregó.

Durante la inauguración del evento, Luz María Pérez, Carolina Sáenz, así como María del Refugio Marmolejo, quien además fue la maestra del bordado, dirigieron unas palabras a los y las asistentes, destacando que en cada una de las puntadas reflejaron el cierre de ciclos, la sororidad y sus protestas.

La actividad estuvo encabezada por Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, quien estuvo acompañada de la coordinadora de las unidades de atención personalizada, Silvia Chávez, así como de familiares de las usuarias e integrantes del equipo del Instituto; además, se contó con la participación de la regidora Martha Patria Mendoza, coordinadora de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género.

La exposición está ubicada en la galería de arte “Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández”, en el Centro Municipal de las Artes (CMA), y estará disponible hasta el 30 de octubre.

