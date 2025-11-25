Presenta IMM exposición “Mujeres que brillan en sus grietas” en el marco del 25N

Publicidad - LB2 -

La muestra reúne 120 piezas de cerámica elaboradas por integrantes de la Red MUCPAZ como símbolo de resiliencia y sororidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) inauguró la exposición de cerámica “Mujeres que brillan en sus grietas”, una muestra colectiva integrada por 120 piezas realizadas por mujeres que han participado en talleres de prevención y empoderamiento comunitario.

El evento fue encabezado por la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, quien estuvo acompañada por integrantes y representantes de los distintos grupos de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), entre ellas Yolanda Favela Solís, María Elena, Laura Berenice Pinares y Rosalinda Guadalajara. Todas ellas han sido parte activa de procesos de formación, reflexión y acompañamiento impulsados por el Instituto en diversos sectores de la ciudad.

La exposición es el resultado del taller de kintsugi, una técnica tradicional japonesa que consiste en reparar con oro piezas de cerámica rotas, simbolizando que las heridas sanadas también son parte de la belleza y fortaleza. Las obras fueron creadas por mujeres de distintas comunidades, entre ellas el CECyTECH 22, la Comunidad Ralámuli, la Unidad Talamás, Unidad Kilómetros, la empresa Controles de Temperatura, y los grupos organizados en las colonias Anapra y Altavista.

Irma Ronquillo Cangas, integrante del área de Prevención del IMM y coordinadora de la Red MUCPAZ, explicó que el objetivo del taller fue fomentar redes de apoyo, la sororidad y la reflexión sobre el impacto de la violencia de género en la vida de las mujeres. “Cada pieza representa una historia de vida. A través del arte, las participantes reconocieron sus fortalezas, compartieron sus procesos de sanación y visualizaron los aprendizajes construidos desde sus propias grietas”, señaló.

La iniciativa forma parte de los 16 Días de Activismo, una campaña internacional que se realiza cada año del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y que en Ciudad Juárez ha incluido foros, talleres, pláticas y actividades culturales para visibilizar y combatir las múltiples formas de violencia que afectan a mujeres y niñas.

Durante el acto inaugural, las participantes compartieron testimonios sobre el significado de sus piezas y la importancia de haber formado parte del proceso. Las obras estarán en exhibición para el público en las instalaciones del IMM, como un llamado a la conciencia colectiva sobre la violencia estructural y la resiliencia femenina.

El IMM reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios comunitarios que fortalezcan el tejido social, promuevan el autocuidado emocional y den visibilidad a las voces de las mujeres juarenses que enfrentan, resisten y transforman contextos de violencia a través del arte y la organización.

