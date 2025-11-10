Presenta IMM agenda de actividades por los 16 días de activismo contra la violencia de género

Publicidad - LB2 -

La jornada iniciará el 18 de noviembre e incluirá charlas, exposiciones, encuentros comunitarios y eventos culturales gratuitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentaron este lunes la agenda oficial de actividades que se desarrollarán durante los 16 días de activismo, una jornada que tiene como objetivo sensibilizar, reflexionar y actuar frente a la violencia de género en Ciudad Juárez.

Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, explicó que esta jornada representa no solo una conmemoración, sino una plataforma para visibilizar los avances en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, así como para identificar los desafíos aún pendientes y diseñar estrategias con mayor impacto.

Las actividades iniciarán el martes 18 de noviembre con la presentación del libro “Una vida detrás de la delgada línea azul” y concluirán el jueves 11 de diciembre con la presentación de “Islas de Paz. Resistencias y capital social en Ciudad Juárez”. La programación incluirá charlas informativas, exposiciones artísticas, recorridos culturales y presentación de proyectos comunitarios, todos gratuitos y abiertos al público.

Alexia Buendía Peña, coordinadora de Comunicación Social del IMM, destacó entre los eventos más relevantes la Asamblea de Mujeres, a realizarse el próximo 23 de noviembre. En esta actividad, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, escuchará directamente a mujeres jóvenes juarenses para conocer sus problemáticas y construir estrategias de atención con enfoque local. El lugar del evento será confirmado en los próximos días.

Otro punto destacado de la agenda es la inauguración del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) el próximo 6 de diciembre, encabezada por el alcalde Pérez Cuéllar. Este espacio servirá como punto de encuentro intercultural, donde las comunidades indígenas podrán compartir con la ciudadanía sus tradiciones, lengua, danza, cosmovisión y talleres formativos. En ese mismo lugar se celebrará el Festival Indígena Umukí, como parte de las acciones de reconocimiento y visibilización de los pueblos originarios en el municipio.

Todas las actividades de los 16 días de activismo estarán disponibles en las redes oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres, bajo el usuario @IMMUJERESJRZ, donde también se ofrecerán detalles de horarios, sedes y temáticas. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar la programación y participar activamente.

Durante la presentación, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a la sociedad juarense para sumarse a esta campaña y reconocer que la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere del esfuerzo conjunto entre ciudadanía, instituciones y sectores sociales.

“Estas acciones no son solo eventos, son espacios para generar conciencia y avanzar hacia una ciudad más segura, justa e igualitaria para todas”, afirmó.

