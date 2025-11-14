Presenta Gloria Mirazo su primer informe como regidora de Ciudad Juárez*

Publicidad - LB2 -

Rinde cuentas ante simpatizantes y líderes de Movimiento Ciudadano sobre su primer año de actividades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Raúl Ruiz) – La regidora Gloria Mirazo, del partido Movimiento Ciudadano, presentó este día su primer informe de actividades en el cabildo del H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, en un evento que reunió a cerca de un centenar de asistentes, entre simpatizantes, militantes y figuras destacadas del partido naranja a nivel estatal.

La presentación del informe se llevó a cabo en un ambiente cercano y partidista, donde Mirazo hizo un recuento del trabajo realizado durante su primer año en funciones. Aunque no se detallaron públicamente cifras específicas ni temas abordados en su agenda legislativa, la regidora aprovechó el encuentro para agradecer el respaldo ciudadano y de sus compañeros de partido, destacando su presencia en diversas colonias de la ciudad como una de sus principales líneas de acción.

Al evento acudieron figuras como el diputado local Francisco Sánchez, quien destacó el papel de Mirazo como “una representante digna de la fuerza naranja”, en referencia al crecimiento que Movimiento Ciudadano ha buscado consolidar en el norte del estado. El legislador subrayó la importancia de tener perfiles activos y cercanos a la ciudadanía en el ámbito municipal, especialmente en un contexto político donde los partidos tradicionales enfrentan desgaste.

También estuvo presente Alfredo “Caballo” Lozoya, exalcalde de Parral y exaspirante a la gubernatura, quien expresó su respaldo directo al trabajo de Mirazo. “He venido a respaldar el trabajo de la regidora Gloria Mirazo, por su gran presencia en las colonias de Ciudad Juárez. Vienen cosas muy interesantes para el año que entra y estaremos de la mano contigo”, declaró, sugiriendo un posible reforzamiento de la estructura partidista rumbo al 2027.

El acto se enmarca dentro de los esfuerzos de Movimiento Ciudadano por fortalecer su presencia en el norte del país, particularmente en municipios fronterizos como Ciudad Juárez, donde aún lucha por consolidar una base sólida frente al dominio tradicional de fuerzas como Morena, PAN y PRI. Aunque la regiduría no cuenta con funciones ejecutivas, sí tiene facultades de fiscalización y voz en decisiones relevantes para la vida municipal, lo cual refuerza la importancia de los informes como ejercicio de rendición de cuentas.

En los próximos meses, y con miras a la elección intermedia de 2027, Movimiento Ciudadano buscará posicionar liderazgos locales en Chihuahua que puedan servir como base para futuras candidaturas. El trabajo de figuras como Gloria Mirazo podría ser clave en esa estrategia, especialmente si logran fortalecer el contacto ciudadano y la gestión social en una ciudad con múltiples retos como Ciudad Juárez.

