octubre 9, 2025
    octubre 9, 2025 | 15:52
    Presenta Fideicomiso diseño del Centro de Convenciones Paso del Norte

    POR Redacción ADN / Staff.
    Se espera iniciar con la construcción a principios del 2026 y concluir a mediados del 2027, con una inversión de 500 millones de pesos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Fideicomiso de la Construcción del Centro de Convenciones, proporcionó a los medios de comunicación el diseño de este inmueble que en breve se construirá por la Tomás Fernández, entre el boulevard Francisco Villarreal Torres y el Camino Ortiz Rubio.

    De acuerdo a la página del Fideicomiso, el diseño busca funcionalidad para congregar a grandes grupos de personas, además de crear un espacio icónico y espectacular que se convierta en un nuevo referente para Ciudad Juárez.

    Contará con salones multifuncionales y áreas de exhibición, diseñados para albergar conferencias, exposiciones y ferias comerciales de talla internacional.

    Se estima que el costo de la construcción alcance los 500 millones de pesos, de los cuales el fideicomiso tiene en su haber 240 millones de pesos, y el resto, de acuerdo a Javier Gomez Ito, se solicitará en créditos blandos a instituciones como Banobras, entre otros.

    Se explicó que un centro de convenciones de esta magnitud permitirá atraer eventos de alto perfil en beneficio de los prestadores de servicio como hoteles, restaurantes y transporte, entre muchos otros.

    El Arquitecto Víctor Legorreta, miembro del despacho que llevará a efecto la construcción, indicó que se espera iniciar a principios del 2026 y concluir un año y medio después, es decir, a mediados del 2027.
    Legorreta mencionó que se espera que a principios del 2026 se inicie con la construcción, y que para el 2027 estará concluida.

