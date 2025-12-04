Presenta Festival de la Ciudad el monólogo “La vida inútil de Pito Pérez” en el MAHCH

Publicidad - LB2 -

La función será gratuita este sábado 6 de diciembre a las 7:00 p.m. y está recomendada para mayores de 14 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la programación de la edición número 28 del Festival de la Ciudad, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentará el monólogo teatral “La vida inútil de Pito Pérez”, una adaptación escénica basada en la icónica novela de José Rubén Romero, considerada una de las obras fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX.

La función se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre a las 7:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con acceso gratuito para el público general. La obra está dirigida a mayores de 14 años, debido a los temas que aborda y al lenguaje utilizado en la representación.

El montaje promete ofrecer una experiencia íntima y reflexiva al público, al adentrarse en el universo de Pito Pérez, un personaje emblemático que, desde su mirada crítica y su andar de vagabundo, lanza juicios mordaces sobre la hipocresía social, el poder y las contradicciones culturales de México. La puesta en escena rescata el humor, la ironía y la melancolía de la novela original, combinando el relato literario con un enfoque teatral contemporáneo.

La adaptación fue realizada por Luis Castañeda, quien también dirige el proyecto. Castañeda cuenta con una sólida trayectoria como promotor cultural y ha dirigido eventos como el “Tercer Festival de Teatro de 24 Horas” en El Paso, Texas, además de impartir talleres de creación literaria y cinematografía a nivel regional. Su visión busca conectar al espectador con las raíces culturales del país a través del teatro como vehículo narrativo.

La interpretación del monólogo corre a cargo de Hugo Caro, actor que ha participado en producciones audiovisuales como el documental La Farsa, el cortometraje Yo sé que puedo, y programas de televisión como Caso Cerrado. Su participación aporta una visión versátil al montaje, fusionando el lenguaje escénico con elementos del performance audiovisual.

Desde IPACULT se destacó que este tipo de presentaciones forman parte del compromiso institucional por preservar el patrimonio cultural a través de formatos artísticos que dialogan con el presente. El festival —que conmemora los 366 años de la fundación de Ciudad Juárez— tiene como objetivo fortalecer la identidad fronteriza, incentivar la participación ciudadana y acercar a la comunidad al arte en todas sus formas.

Con actividades que abarcan música, exposiciones, teatro y danza, el Festival de la Ciudad se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del municipio. La programación completa está disponible en los canales oficiales de IPACULT.

