Presenta DABA anteproyectos de inversión por 13 mdp para 2026

Publicidad - LB2 -

Prioriza prevención, control animal e infraestructura para fortalecer el bienestar animal en Juárez

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) presentó ante regidores los anteproyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2026, con un monto aproximado de 13 millones de pesos, orientados a fortalecer las políticas públicas de protección y bienestar animal en la ciudad.

Durante la exposición, la directora Alma Arredondo Salinas explicó que, tras un año de operación como Dirección, se cuenta con un diagnóstico más preciso de la situación local, lo que permitió definir proyectos estratégicos enfocados en la prevención, el control animal y la mejora de infraestructura.

- Publicidad - HP1

El anteproyecto contempla la continuidad del programa de esterilización y control animal, así como 3 millones 540 mil 950 pesos para un Sistema Integral de Identificación y Seguimiento Animal, herramienta que busca fortalecer la trazabilidad y la atención oportuna.

Asimismo, se proponen 2 millones de pesos para la rehabilitación y mantenimiento del edificio de la dependencia; 300 mil pesos para una campaña de atención a la problemática de la garrapata; y 790 mil pesos para una campaña de vacunación de mascotas, entre otras acciones operativas.

La cartera incluye también una campaña de concientización mediante señalética informativa en espacios públicos, como parques, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y difundir normas y sanciones vigentes.

En cuanto a resultados, la Dirección informó que durante el presente año se esterilizaron más de 10 mil animales: 38% hembras caninas, 21% machos caninos, 27% hembras felinas y 14% machos felinos, cifras que reflejan el alcance del programa preventivo.

Con base en estimaciones técnicas, estas acciones habrían evitado el nacimiento de alrededor de 80 mil perros por la esterilización de hembras caninas, 67 mil perros por la castración de machos, 34 mil 300 gatitos por la esterilización de hembras felinas y hasta 284 mil gatos por la castración de machos felinos.

La DABA destacó que invertir en prevención impacta de manera directa en la reducción del abandono y la sobrepoblación, además de mejorar la salud pública y la convivencia urbana, por lo que los anteproyectos buscan consolidar una política integral y sostenible de bienestar animal en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.