Presenta Asentamientos Humanos presupuesto y proyectos para el ejercicio 2026

Publicidad - LB2 -

Plantean inversión en servicios personales, maquinaria y ordenamiento urbano

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El director de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz, compareció ante regidores para presentar el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026, así como las principales acciones y proyectos contemplados para el fortalecimiento operativo de la dependencia.

Durante su exposición, el funcionario informó que el presupuesto incluye 73 millones 603 mil pesos destinados a servicios personales, rubro que contempla sueldos, así como gastos operativos indispensables para el funcionamiento del área, como gasolina, suministros y papelería.

- Publicidad - HP1

Asimismo, detalló que se proyecta una inversión de 7 millones de pesos para un programa de servicios de maquinaria, el cual estará enfocado en apoyar a familias que lo requieran, principalmente en el acondicionamiento de superficies destinadas a predios de interés social, donde posteriormente se contempla la construcción de viviendas.

En materia de fortalecimiento operativo, se considera una asignación de 4 millones 449 mil pesos para el equipamiento de transporte del área operativa, con el objetivo de mejorar las labores de inspección, verificación y supervisión que realiza la dependencia en distintos puntos del municipio.

De igual forma, se presentó un proyecto con una inversión de 531 mil 725 pesos destinado al control y ordenamiento de asentamientos humanos regulados, el cual busca reforzar las acciones de planeación urbana y garantizar un crecimiento ordenado conforme a la normatividad vigente.

Julio de la Cruz explicó que, con estos recursos, la Dirección de Asentamientos Humanos podrá atender de manera integral los rubros de servicios personales, materiales y suministros, además de fortalecer las acciones operativas y de control territorial, con el propósito de beneficiar directamente a las familias que más lo necesitan y asegurar un adecuado ordenamiento urbano en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.