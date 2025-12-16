Movil - LB1A -
    diciembre 16, 2025 | 15:10
    Presenta Asentamientos Humanos presupuesto y proyectos para el ejercicio 2026

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Plantean inversión en servicios personales, maquinaria y ordenamiento urbano

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El director de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz, compareció ante regidores para presentar el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026, así como las principales acciones y proyectos contemplados para el fortalecimiento operativo de la dependencia.

    Durante su exposición, el funcionario informó que el presupuesto incluye 73 millones 603 mil pesos destinados a servicios personales, rubro que contempla sueldos, así como gastos operativos indispensables para el funcionamiento del área, como gasolina, suministros y papelería.

    Asimismo, detalló que se proyecta una inversión de 7 millones de pesos para un programa de servicios de maquinaria, el cual estará enfocado en apoyar a familias que lo requieran, principalmente en el acondicionamiento de superficies destinadas a predios de interés social, donde posteriormente se contempla la construcción de viviendas.

    En materia de fortalecimiento operativo, se considera una asignación de 4 millones 449 mil pesos para el equipamiento de transporte del área operativa, con el objetivo de mejorar las labores de inspección, verificación y supervisión que realiza la dependencia en distintos puntos del municipio.

    De igual forma, se presentó un proyecto con una inversión de 531 mil 725 pesos destinado al control y ordenamiento de asentamientos humanos regulados, el cual busca reforzar las acciones de planeación urbana y garantizar un crecimiento ordenado conforme a la normatividad vigente.

    Julio de la Cruz explicó que, con estos recursos, la Dirección de Asentamientos Humanos podrá atender de manera integral los rubros de servicios personales, materiales y suministros, además de fortalecer las acciones operativas y de control territorial, con el propósito de beneficiar directamente a las familias que más lo necesitan y asegurar un adecuado ordenamiento urbano en Ciudad Juárez.

