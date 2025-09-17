Movil - LB1 -
    septiembre 17, 2025
    Preparan la edición 2025 del Festival Umukí

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Comisión Edilicia para Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas se reunió con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para hablar sobre el Festival Umukí, el cual se realizará el 3, 4 y 5 de octubre.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, informó que este festival promueve la cultura de las comunidades originarias y busca la inclusión y el intercambio de tradiciones, esto con un enfoque especial para las mujeres, ya que Umukí significa mujer en rarámuri.

    El Umukí inicia el viernes 3 de octubre a las 10:00 horas con un evento protocolario y los asistentes podrán visitar los diferentes puestos de comida y artesanías.

    Para enriquecer este evento, las personas que acudan podrán ingresar al Museo de la Revolución de la Frontera donde se ofrecerá una exposición de vestuarios de las comunidades originarias de la región.

    En el marco del Festival Umukí, se dio a conocer que ya se tiene un avance considerable para la segunda etapa del Centro Municipal para Pueblos Originarios, pues ya salió la licitación y se tiene a la constructora ganadora, por lo que actualmente se encuentran en el proceso administrativo.

    Este será un espacio digno, el cual se ubicará junto a la Gran Plaza Juan Gabriel, mismo que podría inaugurarse en dos meses, añadió.

