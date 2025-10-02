Preparan áreas verdes en la avenida Ejército Nacional

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron labores de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la avenida Ejército Nacional, en el tramo que va de Paseo de la Victoria a la Manuel Gómez Morín.

Ciudad Juárez, Chih .- Las acciones consistieron en el corte de hierba, crecida por las recientes lluvias, así como el retiro de tierra de arrastre acumulada en el área. Para estas tareas se desplegaron tres grupos de trabajadores que continuarán con las actividades durante los siguientes días, dijo el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña.

“La limpieza y el corte de hierba son acciones necesarias después de las lluvias para mantener en buenas condiciones nuestras áreas verdes. Con la forestación no solo rehabilitamos el espacio, también contribuimos a que la ciudad cuente con más árboles que aporten sombra, oxígeno y una mejor calidad de vida para las familias juarenses”, expresó.

Además, el personal de la dependencia llevó a cabo la apertura de 50 fosas con el objetivo de preparar el terreno para la jornada de forestación que se realizará mañana viernes, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar.

En esta actividad se plantarán 25 árboles en el cruce de la avenida Ejército Nacional con Paseo de la Victoria y otros 25 en las inmediaciones de la Francisco Villarreal Torres.

