Preparan anteproyecto de Ley de Ingresos 2026 con incremento de más de mil millones de pesos

Regidores de la Comisión Edilicia de Hacienda sostuvieron una reunión con personal de la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos, en la que se presentó el anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, con una proyección de 10 mil 797 millones 701 mil pesos, lo que representa un incremento de mil 162 millones de pesos respecto al presupuesto de este año.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la comisión, explicó que el incremento global equivale a un crecimiento del 12% en distintos rubros como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos propios y participaciones federales.

Detalló que se proyecta un aumento del 14% en participaciones federales, lo que calificó como un avance significativo para las finanzas de la ciudad, ya que permitirá plantear nuevos proyectos de inversión pública.

“Con esto se arman nuestros ingresos y después vamos a estar presentando los proyectos para ver de qué forma los vamos a invertir”, puntualizó Acosta Aviña.

El anteproyecto será presentado este miércoles en la sesión de Cabildo bajo el formato de punto de especial y urgente resolución. En caso de ser aprobado, será remitido al Congreso del Estado, que es el órgano encargado de autorizar la Ley de Ingresos de cada municipio.

El regidor expresó confianza en que el Congreso validará la propuesta, ya que el documento fue trabajado con base en proyecciones realistas y con modificaciones que benefician directamente a la comunidad juarense.

A la reunión asistieron también las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez, María Dolores Adame, Mireya Porras, Patricia Mendoza, Sandra García, Sandra Valenzuela, Dina Salgado, Karina Castillo, Gloria Mirazo, Luz Clara Cristo y Fernanda Ávalos. Así como los regidores Jorge Marcial Bueno y José Mauricio Padilla.

Por parte del Gobierno Municipal estuvieron presentes la tesorera municipal, Dayira Raquel Fernández Martínez, y la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilera.

Comparativo de Ingresos:

2025: $9,625,608,315

2026 (propuesta): $10,797,701,000

Incremento estimado: $1,162,092,685

Este aumento en la proyección presupuestal abre la puerta para mayores inversiones en obra pública, programas sociales, seguridad, mantenimiento urbano y servicios municipales.

