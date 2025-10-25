Preparan amparo colectivo en contra de la Junta de Agua

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Cansados de los cobros excesivos y de los cortes injustificados del servicio de agua, un grupo de ciudadanos y activistas encabezados por el abogado Martín Aguilar Perón se plantaron este viernes frente a las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para exigir el fin de lo que llaman “abusos de autoridad” por parte del organismo estatal.

Los manifestantes acusan a la dependencia de inventar deudas, hostigar a usuarios y manipular los cobros al tanteo, afectando a miles de familias juarenses. “Nos están robando de manera impune y nadie da la cara”, denunció Aguilar.

El abogado explicó que las quejas van desde cobros indebidos y cortes arbitrarios del servicio, hasta amenazas y hostigamiento hacia usuarios que reclaman un trato justo.

“Nos concedieron una suspensión provisional del amparo y estamos confiados en que pronto nos den la suspensión definitiva. El objetivo principal es que se derogue la ley del agua, porque no es competencia del Estado”, afirmó Aguilar.

El abogado acusó directamente a los directivos de la JMAS de manipular los cobros de agua.

“Están robando de manera impune, inventando deudas y cobrando al tanteo. Es imposible que regulen la lectura de 450 mil usuarios en toda la ciudad”, dijo.

Según Aguilar, los errores en los recibos son tan graves que hay casos donde se inventan consumos exagerados o se embargan viviendas sin justificación.

“Hemos visto recibos de hasta 34 mil pesos. ¿Dónde se va a gastar una familia esa cantidad de agua? Ni tú te gastas 10 metros cúbicos”, comentó indignado.

Ante esto, Aguilar Perón informó que ya se inició un amparo colectivo, y están invitando a toda la ciudadanía a sumarse.

“Estamos pidiendo que traigan su credencial de elector y su recibo de agua para demostrar su interés jurídico. Esto ya es un proceso formal. Queremos que el juez de distrito vea que es un daño generalizado”, explicó.

También adelantó que el movimiento se extenderá a otras partes del estado. “Nos llamaron de Chihuahua capital para hacer allá la recolección de firmas. La gente está harta. Les inventan embargos, les llegan notificaciones sin sentido y nadie da la cara”, denunció.

“El agua es un derecho, no un negocio”

Durante la entrevista, Aguilar señaló que el problema no solo ocurre en Juárez.

“Nos han hablado de Querétaro, Tamaulipas y San Luis Potosí. En todo el país se repite la misma historia. Parece que hay un contubernio entre las autoridades y los poderes para joder a la población”, expresó.

El abogado recordó que el acceso al agua es un derecho humano reconocido por tratados internacionales.

“El Estado está obligado a garantizar el suministro y el saneamiento. No es un favor, es su obligación. No se vale jugar con un líquido vital”, señaló.

“El titular de la JMAS no ha dado la cara”

Aguilar criticó que el actual titular de la JMAS, Sergio Nevárez, no haya respondido a las acusaciones.

“No ha salido a explicar nada. No ha dicho si va a corregir los cobros o si va a dejar de robar. En cambio, lo vemos con espectaculares por toda la ciudad, como si anduviera en campaña. Queremos saber de dónde sale ese dinero”, cuestionó.

Para finalizar, Aguilar fue claro: “Esto no es grilla. Es una lucha legítima para poner fin a los abusos de autoridad. El amparo va a seguir adelante, con o sin la voluntad de los funcionarios. Ya basta de que sigan jugando con el agua y con el dinero del pueblo”.

