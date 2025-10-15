Prepara Municipio operativo especial por el Día de Muertos

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y recursos de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal para ofrecer una atención integral a los juarenses y visitantes durante las festividades del Día de Muertos 2025, la Dirección de Limpia inició con los trabajos para el operativo especial que se desarrollará en los tres panteones municipales.

Ciudad Juárez, Chih .- Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, informó que este operativo forma parte de la agenda de actividades del Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Cruz Pérez Cuéllar y tiene como finalidad garantizar que los panteones Chaveña, San Rafael y Colinas de Juárez se encuentren en óptimas condiciones para recibir a miles de familias el próximo mes.

“Es una fecha tradicional para la cultura mexicana y en Juárez acostumbramos celebrarla con mucho respeto hacia nuestros seres queridos. El Presidente ha sido muy puntual en la organización de este evento en el que participan varias dependencias como Atención Ciudadana, Limpia, Alumbrado Público, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Desarrollo Social, el DIF y Regulación Comercial”, destacó el funcionario.

- Publicidad - HP1

Solís Kanahan mencionó que desde esta semana comenzaron las reuniones de trabajo entre las distintas áreas involucradas, con el fin de definir las tareas de limpieza, mantenimiento y atención que se desplegarán en los camposantos.

“Queremos que las familias encuentren espacios limpios, seguros y con todas las facilidades que el Gobierno Municipal acerca cada año. Este es un esfuerzo conjunto para dar un servicio digno y ordenado”, expresó.

El director de Limpia adelantó que se espera una afluencia superior a los 200 mil visitantes en los tres panteones municipales durante los días 31 de octubre al 2 de noviembre, debido a que la celebración coincidirá con un fin de semana.

Como parte del operativo se contempla ofrecer diversos servicios a la comunidad, tales como localización de sepulturas, apoyo a personas mayores o con movilidad reducida, puntos de hidratación y asistencia médica, módulos de información sobre trámites municipales, vigilancia a comerciantes y auxilio vial, entre otros.

“Estamos trabajando desde ahora para que los juarenses puedan acudir a visitar a sus seres queridos con toda tranquilidad, sabiendo que los panteones estarán listos y que contarán con el apoyo de todas las áreas municipales”, concluyó Solís Kanahan.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.