octubre 20, 2025
    octubre 20, 2025 | 16:23
    Prepara Municipio cementerios por el Día de Muertos

    POR Redacción ADN / Staff.
    Anuncia el alcalde un operativo integral que considera el transporte, panteones y vialidades.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, anunció el diseño de un operativo entre diversas dependencias municipales con motivo del Día de Muertos.

    Entre las dependencias participantes estarán Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Seguridad Vial, entre otras.

    Indicó que este operativo es integral, ya que va desde panteones, vialidades y transporte público con la intención de facilitar el acceso a los camposantos de esta ciudad, y que, además, los visitantes se sientan seguros con la presencia de elementos de la SSSPM y de Seguridad Vial.

    Confirmó que el pago de aguinaldos para los trabajadores municipales será adelantado.

    “El aguinaldo para los trabajadores del municipio se llevará a efecto durante la primera decena de noviembre, con la intención de que estén en condiciones de aprovechar las ofertas del Buen Fin”, apuntó.

    “A pesar de los retos, Juárez sigue avanzando con responsabilidad y resultados”, aseguró.

