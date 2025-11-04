Prepara Gobierno Municipal pago anticipado de aguinaldo para empleados antes del Buen Fin 2025

Publicidad - LB2 -

La primera parte se entregará el 12 de noviembre a más de 7 mil trabajadores con una bolsa de 190 mdp.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció que el próximo 12 de noviembre realizará el primer pago del aguinaldo 2025 a más de 7 mil empleados municipales, con la finalidad de que puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin, evento nacional que busca reactivar el consumo interno y dinamizar la economía local.

Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social, informó que este primer depósito contempla una bolsa de 190 millones de pesos, destinada a trabajadores sindicalizados, personal de confianza, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como bomberos.

El segundo pago correspondiente a esta prestación se realizará durante enero de 2026, con un monto similar, por lo que el Ayuntamiento ejercerá un total de 380 millones de pesos en el cumplimiento del aguinaldo anual, una de las prestaciones laborales más esperadas por el personal del municipio.

Nájera Payán explicó que esta política de adelanto en el pago del aguinaldo fue instruida desde el inicio de la administración 2021-2024 por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el propósito de fortalecer la economía familiar y, al mismo tiempo, incentivar las ventas en el comercio formal durante los días que abarca el Buen Fin.

“Es una medida que beneficia doblemente: primero al trabajador municipal que puede planear sus compras, y segundo, a los negocios locales que registran un aumento en sus ventas durante esta temporada”, destacó el funcionario.

El adelanto del aguinaldo se ha convertido en una práctica anual del Gobierno Municipal, que busca generar un impacto positivo en la economía regional. En años anteriores, la estrategia ha sido bien recibida por comerciantes organizados, quienes reportan un aumento en el flujo de consumidores durante el Buen Fin.

La administración municipal reiteró su compromiso con el cumplimiento puntual de las obligaciones laborales y la implementación de políticas que contribuyan al bienestar de las familias juarenses, así como al fortalecimiento de la economía formal en la frontera.

