Prepara Gobierno del Estado capacitaciones alimentarias para habitantes del sector Los Kilómetros

Buscan fomentar el autoempleo mediante cursos de elaboración de productos lácteos y cárnicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de generar oportunidades de autoempleo y fortalecer la economía familiar en zonas de alta marginación, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), anunció la implementación de talleres de capacitación en elaboración de productos alimenticios dirigidos a habitantes del sector conocido como Los Kilómetros, al surponiente de Ciudad Juárez.

Miguel Núñez Nava, enlace regional de la dependencia estatal, informó que los cursos estarán enfocados en el aprendizaje práctico y técnico para la elaboración artesanal de derivados lácteos como yogur, quesos frescos y madurados, así como en el procesamiento de productos cárnicos, embutidos y salsas.

El funcionario explicó que esta iniciativa tiene como eje principal brindar a las familias herramientas productivas de bajo costo y alto potencial de rentabilidad, que les permitan emprender desde sus hogares.

La estrategia contempla una modalidad teórico-práctica que permitirá a los participantes adquirir conocimientos técnicos básicos, normas de higiene, conservación de alimentos y estrategias para el aprovechamiento de insumos locales.

La meta es que las y los asistentes puedan iniciar pequeños negocios familiares, generar ingresos adicionales y promover el consumo de productos artesanales de calidad en sus comunidades.

Núñez Nava adelantó que, como parte de una segunda fase del programa, se tiene proyectado ampliar estas capacitaciones a otras colonias del suroriente de Ciudad Juárez durante 2026. Esto permitirá diversificar los rubros de formación e impactar positivamente en más zonas urbanas con necesidades similares de desarrollo económico.

Además de la formación técnica, se contempla establecer vínculos con programas de apoyo estatal y federal para facilitar el acceso a financiamiento, capital semilla o esquemas de comercialización. La idea, según detalló el enlace regional, es acompañar el proceso de capacitación con oportunidades reales de emprendimiento, ya sea mediante la creación de microempresas rurales, cooperativas comunitarias o esquemas de venta local.

La iniciativa responde a un diagnóstico realizado por la SDR en la zona de Los Kilómetros, donde se identificó un alto potencial productivo entre las familias, pero también limitaciones económicas para desarrollar proyectos sustentables. Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca promover la economía social, impulsar el desarrollo comunitario y fortalecer las capacidades locales para la generación de ingresos propios.

