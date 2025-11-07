Premian a 60 policías en Ciudad Juárez por actos destacados y trayectoria

Publicidad - LB2 -

Se reconoció también a un agente por 25 años de servicio ininterrumpido en la SSPM.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En un acto de reconocimiento a la labor policial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) entregó estímulos económicos y menciones honoríficas a 60 elementos destacados como “Policía del Mes” por su desempeño sobresaliente durante septiembre. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural “Ernesto Ochoa Guillemard”, donde autoridades municipales destacaron la importancia de rendir homenaje a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de los juarenses.

Los agentes premiados fueron seleccionados con base en actos heroicos, detenciones relevantes o servicios que reflejan un compromiso excepcional con su labor. Además del reconocimiento mensual, se otorgó una condecoración especial a un agente con 25 años de servicio en la corporación, a quien se le entregó un distintivo conmemorativo por su perseverancia y lealtad institucional.

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, destacó el valor espiritual que acompaña el trabajo policial, haciendo alusión a San Judas Tadeo, patrono de los policías, como símbolo de esperanza y fortaleza ante las misiones más desafiantes. “Cada jornada es un acto de fe, valor y servicio”, expresó, en un mensaje dirigido tanto a los agentes como a sus familias.

En el evento también participaron el Coordinador General de la SSPM, Jesús Moctezuma Sánchez, y otros funcionarios del cuerpo directivo, quienes coincidieron en exhortar a los galardonados a mantener su compromiso ético y profesional. Subrayaron que el reconocimiento público fortalece el vínculo entre la corporación y la comunidad, además de incentivar una cultura de mérito dentro de la institución.

El presídium estuvo integrado además por la secretaria técnica del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, Luz Abril Portillo Álvarez; la directora administrativa de la SSPM, Cristina Pérez Aguirre; y la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, quienes reiteraron el respaldo institucional para dignificar el trabajo policial en Ciudad Juárez.

La ceremonia forma parte de una estrategia impulsada por la administración municipal para reforzar el sentido de pertenencia y motivación dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, en un contexto donde el reconocimiento al desempeño se vuelve una herramienta clave para fortalecer la moral y el profesionalismo en uno de los oficios más exigentes de la administración pública.

