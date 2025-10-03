Premia Estado a mil 491 estudiantes de excelencia de la región norte

Publicidad - LB2 -

Con una inversión de 2 millones 981 mil pesos, se entregaron diversos premios, entre ellos un automóvil último modelo cuyo ganador fue Uziel Godínez Rubio, egresado de Ingeniería Mecatrónica de la UTCJ.

Ciudad Juárez, Chih .- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del programa Generación de Excelencia 2025, premió a mil 491 estudiantes con alto desempeño académico de planteles de educación Básica, Media Superior y Superior, pertenecientes a la región norte.

La ceremonia de premiación se llevó acabo en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y fue encabezada por José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda, en representación de la gobernadora Maru Campos.

El funcionario reconoció a los alumnos por su compromiso y perseverancia para lograr metas importantes, como jóvenes con visión, pasión de aprender y de construir un futuro mejor.

A su vez, el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, indicó que generación tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los alumnos por alcanzar la excelencia académica durante su transitar por la educación secundaria, Media Superior y Superior.

Nohemí Damián de Paz, alumna del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ, fue la encargada de brindar un mensaje de agradecimiento a nombre de los participantes.

Un total de 6 mil 649 alumnas y alumnos de los municipios de Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Juárez, participaron en el sorteo de mil 491 premios, con una inversión de 2 millones 981 mil pesos.

Fueron rifadas laptops, tabletas electrónicas, celulares, bocinas y relojes inteligentes, bicicletas y un automóvil Renault Kwid último modelo, cuyo ganador fue Uziel Godínez Rubio egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), con un promedio de 10.

Godínez Rubio expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado, en particular a la gobernadora Maru Campos y compartió que hasta ahora su medio de transporte habitual era el transporte público.

Cabe señalar que desde el año 2005 a la fecha, el programa Generación de Excelencia ha reconocido a más de 225 mil estudiantes de todos los niveles educativos en el estado.

