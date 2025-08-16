Ponen en marcha el “Operativo Limpieza” por parte del Municipio

Publicidad - LB2 -

De acuerdo al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, la medida busca generar una mejor percepción entre los residentes y los visitantes al aplicarse en las 23 principales arterias de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Las autoridades municipales pusieron en marcha un operativo de limpieza especial en el parque San Lorenzo, como parte de una estrategia con la que se pretende cambiar la imagen de la ciudad.

De acuerdo a lo expresado por el propio alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, la iniciativa se enfocará en la limpieza y mantenimiento de las 23 avenidas principales de la frontera con la participación de 200 empleados de Desarrollo Urbano.

- Publicidad - HP1

Indicó que la medida busca generar una mejor percepción para los residentes, y para quienes nos visitan de otros lugares del estado y del sur de los Estados Unidos.

Hizo un llamado a la comunidad para que participe en el cuidado de los espacios públicos, y que se abstenga de arrojar deshechos en las calles, y que respeten los horarios del paso de los camiones de recolección de basura.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.