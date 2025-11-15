Publicidad - LB2 -

Las 16 plazas comerciales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez proyectan ventas superiores a los 800 millones de pesos durante los cinco días del Buen Fin, además de recibir a un millón 200 mil visitantes.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Rolando Talavera, presidente de la sección especializada de plazas comerciales de Canaco, destacó que estos complejos se han consolidado como una de las principales opciones para los compradores tanto de Ciudad Juárez como de El Paso, Texas.

Subrayó que la seguridad es uno de los factores que más influyen en la preferencia de los consumidores, ya que las plazas cuentan con vigilancia privada dentro y fuera de las instalaciones, así como con rondines constantes de la Policía Municipal y Estatal en los alrededores.

Talavera señaló que el Buen Fin representa una oportunidad estratégica para fortalecer las ventas de los comercios locales, atraer clientes recurrentes y reforzar la imagen de las plazas como espacios seguros y adecuados para la convivencia familiar.

Recordó que estos centros comerciales son un motor económico relevante para la ciudad, ya que en conjunto generan alrededor de 12 mil empleos distribuidos en más de dos mil establecimientos.

Finalmente, reiteró que Canaco mantendrá trabajo coordinado con las administraciones de las plazas para impulsar estrategias de seguridad, competitividad y atracción de visitantes, especialmente en temporadas de alta demanda como el cierre del año.

Plazas comerciales esperan ventas por 800 mdp durante el Buen Fin

