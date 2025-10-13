Plantea el Alcalde a la Guarnición Militar quitar los retenes

Publicidad - LB2 -

En un escrito dirigido al Coronel de Infantería del Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, Comandante Interino de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoce y valora el compromiso que el Ejército Mexicano tiene para dar seguridad y tranquilidad de la ciudad; sin embargo, pide replantear la colocación de retenes en distintos sectores para evitar fricciones con la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih .- En la misiva, el alcalde sugiere considerar que la instalación de retenes militares en distintas zonas del municipio, particularmente en el sector de la colonia Granjas Polo Gamboa, cerca del kilómetro 20, así como en la zona de los arenales, en el ejido San Agustín, no son las mejores acciones para combatir a las bandas criminales.

Esta administración reconoce los esfuerzos y acciones que llevan a cabo para la seguridad y el bienestar de las y los juarenses, pero está demostrado históricamente que esos puntos de control no son una medida eficaz para la captura de delincuentes o la prevención de delitos.

“La experiencia nos muestra que los grupos criminales tienden a evadir estos puntos utilizando brechas o caminos alternos, lo que reduce considerablemente la efectividad de estas acciones”, expresa el alcalde en la carta al jefe militar.

Le informa que aunado a la poca efectividad de esto, se han recibido múltiples quejas de ciudadanos que se sienten molestos e incómodos por la presencia de estos retenes, pues afectan su libre tránsito у generan desconfianza entre la población civil.

El Presidente consideró que es importante establecer diálogos y acciones entre todas las corporaciones de seguridad para llevar a cabo alternativas conjuntas que permitan garantizar la tranquilidad de los juarenses con pleno respeto a sus derechos.

Afirmó que la administración municipal nunca ha promovido este tipo de revisión, ya que considera que existen otras estrategias más efectivas y menos intrusivas para fortalecer la seguridad pública y la coordinación institucional.

Por ello, consideró importante replantear estas medidas con el objetivo de evitar fricciones con la ciudadanía y optimizar los esfuerzos de colaboración interinstitucional.

Comentó que el Gobierno Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tienen el compromiso de trabajar de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional para tener una ciudad con paz, seguridad y armonía.

Pérez Cuéllar destaca que Juárez es una comunidad de respeto y fraternidad, que abre sus puertas y sus brazos a todo aquel que llegue buscando un mejor futuro para sí mismos y su familia, por eso mismo los retenes no son la medida más adecuada para la prevención del delito.

