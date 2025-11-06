Movil - LB1A -
noviembre 6, 2025
    noviembre 6, 2025 | 13:47
    Juárez / El Paso

    Planean foro de tanatología para apoyar a cuidadores de personas mayores en Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El evento buscará brindar herramientas emocionales para enfrentar el desapego y la pérdida de adultos mayores enfermos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones enfocadas al bienestar emocional de las familias juarenses, regidores de las comisiones conjuntas de Atención a las Personas Mayores y de Familia y Asistencia Social del Ayuntamiento de Juárez propusieron la realización de un foro especializado en tanatología, dirigido a quienes cuidan de adultos mayores en situación de enfermedad o etapa terminal.

    La propuesta fue presentada este jueves por la regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión de la Familia y Asistencia Social, quien detalló que el evento está previsto para celebrarse durante la primera quincena de enero de 2026 y formará parte del Programa Cambia tu Mundo, que promueve relaciones más armónicas entre las personas mayores y su entorno familiar y comunitario.

    García Ramos explicó que el objetivo del foro será ofrecer acompañamiento emocional a los cuidadores, a través de charlas impartidas por especialistas en tanatología que abordarán temas como el desapego, el dolor, la aceptación de la pérdida y la reconstrucción emocional tras el fallecimiento de una persona cercana.

    “El cuidado de personas mayores, especialmente en fases terminales, implica una carga física y emocional muy fuerte para los familiares o cuidadores. Este foro busca que ese proceso tan complejo se viva de forma más sana, profunda y humana”, señaló la regidora.

    El evento contemplará sesiones de orientación y reflexión con expertos, además de generar un espacio de escucha para quienes atraviesan o han atravesado por procesos de duelo en el marco del acompañamiento a personas mayores. Se prevé la participación de instituciones de salud, psicólogos, terapeutas y asociaciones civiles.

    Durante la sesión de trabajo en la que se discutió la iniciativa, también estuvieron presentes las regidoras Mireya Porras Armendáriz, Dina Salgado Sotelo y Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quienes manifestaron su respaldo al proyecto por su enfoque preventivo y de salud mental comunitaria.

    El foro será el primero de su tipo promovido desde el Cabildo de Juárez y se espera que siente las bases para futuras acciones municipales centradas en la atención integral a las personas mayores y sus redes de apoyo. La fecha exacta y el lugar del evento serán definidos en las próximas semanas.

