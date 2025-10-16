Planea Ayuntamiento inversión en infraestructura pluvial para el 2026

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó sobre la búsqueda de recursos federales y estatales para mitigar inundaciones, a pesar de las limitaciones presupuestales.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que se buscará destinar recursos a obras de infraestructura pluvial durante el próximo año, con la meta de reducir las graves afectaciones que las lluvias dejan en la ciudad.

El alcalde reconoció que, si bien la necesidad es urgente, el presupuesto municipal disponible es limitado.

Esta decisión surge como respuesta a las recientes inundaciones que han impactado severamente a distintas colonias, evidenciando la necesidad de fortalecer el sistema de drenaje pluvial de Juárez.

El edil señaló que ya se cuenta con un estudio técnico completado, el cual servirá como base para determinar la cantidad que se podría asignar dentro del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.

Ante las restricciones económicas, el plan del gobierno municipal se enfocará en conseguir apoyo de otras instancias y organismos financieros.

Pérez Cuéllar detalló que se gestionarán recursos tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado, y se buscará concretar financiamiento con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para poder ejecutar las obras necesarias.

El objetivo es concretar una inversión que permita mitigar los daños sociales y económicos que anualmente provocan las precipitaciones en la comunidad.

