Piden reportar los enjambres de abejas

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ecología, solicita a los juarenses reportar los enjambres de abejas que haya en la ciudad y exhortan a no destruirlos.

Ciudad Juárez, Chih .- César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que el personal de Ecología trabaja en las acciones, por lo que esta semana retiró una colmena que detectaron en la colonia Fidel Ávila.

- Publicidad - HP1

Dijo que los empleados están capacitados para realizar estas labores y la Dirección trabaja en los casos a través de denuncias de los ciudadanos.

El funcionario señaló que los reportes pueden hacerse en la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-756-7793 o al número de emergencias 911.

Mencionó que una vez que retiran los enjambres, los llevan con algún apicultor de la región, en un espacio seguro y fuera de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.