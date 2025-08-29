Movil - LB1 -
    agosto 29, 2025 | 17:02
    Piden reportar los enjambres de abejas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ecología, solicita a los juarenses reportar los enjambres de abejas que haya en la ciudad y exhortan a no destruirlos.

    Ciudad Juárez, Chih .- César René Díaz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que el personal de Ecología trabaja en las acciones, por lo que esta semana retiró una colmena que detectaron en la colonia Fidel Ávila.

    Dijo que los empleados están capacitados para realizar estas labores y la Dirección trabaja en los casos a través de denuncias de los ciudadanos.

    El funcionario señaló que los reportes pueden hacerse en la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-756-7793 o al número de emergencias 911.

    Mencionó que una vez que retiran los enjambres, los llevan con algún apicultor de la región, en un espacio seguro y fuera de la ciudad.

