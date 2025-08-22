Piden estudiantes de la UACJ mejorar transporte universitario

Publicidad - LB2 -

Representantes del Frente Estudiantil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y autoridades estatales sostuvieron una reunión este viernes en las oficinas de la gubernatura en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- La reunión fue con el objetivo de atender la creciente problemática del transporte público entre la comunidad universitaria.

El representante de la Oficina de Gubernatura, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, junto con Armando Herrerías Velasco, director de Transporte en la Zona Norte, recibió una comisión de estudiantes de la UACJ para recibir las inquietudes y peticiones de los jóvenes.

Durante el diálogo abordaron la problemática del transporte universitario y lograron pactar varios acuerdos para avanzar en soluciones.

Abdul García, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y vocero estudiantil, informó que durante el encuentro se acordó conformar una comisión especial que analizará alternativas para mejorar la movilidad.

El 1 de septiembre se realizará una segunda reunión para revisar avances de los trabajos que permitan una movilidad eficiente entre las y los universitarios.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de instalar mesas de trabajo para analizar el tema a fondo y diseñar estrategias de atención, comentó García.

Por su parte, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, reiteró el compromiso de la administración estatal para atender las inquietudes del estudiantado.

Puntualizó que en la mesa conjunta participarán funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Público, directivos de la Universidad e integrantes del Frente Estudiantil para encontrar soluciones eficientes.

