Piden ayuda para localizar a Ashley Anaya, adolescente desaparecida en Ciudad Juárez

Fue vista por última vez el 13 de octubre en la colonia Adolfo López Mateos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a Ashley Anaya Timoteo, adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el 13 de octubre de 2025 en la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM), desde ese día se desconoce su paradero y se ha activado el protocolo de búsqueda correspondiente.

Ashley tiene cicatrices de cortadas antiguas en ambos brazos como seña particular. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalonera del mismo color y sandalias moradas.

Familiares y autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a su localización a los teléfonos 614-429-3300, extensiones 14289 y 10796, en la ciudad de Chihuahua; o bien al 656-629-3300, extensiones 56455 y 58132, en Ciudad Juárez.

Cada dato puede ser clave para dar con su paradero y garantizar su regreso con vida.