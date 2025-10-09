Piden apoyo para refugio de animales Corazones Nobles

Publicidad - LB2 -

La Asociación Unidad Juvenil de Ciudad Juárez (Unijuv), está recaudando donaciones para el refugio de animales Corazones Nobles, quienes necesitan del apoyo de la comunidad para seguir cuidando y alimentando a animalitos rescatados.

Ciudad Juárez, Chih .- Diana Saraí Rodríguez, miembro de Unijuv, resaltó que buscan llevar esperanza y alimento a quienes más lo necesitan.

Indicó que se pueden hacer donaciones de croquetas, latas de comida, premios y alimento especializado para cachorros, adultos y senior.

“Los alimentos serán entregados el próximo 18 de octubre al refugio, pues el objetivo es apoyar a los animalitos en situación vulnerable”, agregó.

Expresó que este evento fomenta la responsabilidad y fortalece el sentido de la comunidad, además es una muestra de cómo los jóvenes pueden organizarse, trabajar en equipo y obtener resultados significativos.

Por su parte, Said Vázquez Vázquez, miembro de la asociación, explicó que son una agrupación que busca hacer proyectos y programas para el bienestar de la comunidad.

“Somos un movimiento que compartimos una visión, que nos rigen valores como la empatía, la solidaridad y el servicio, ya que tenemos esa convicción de que nuestras acciones, sean grandes o pequeñas, nos ayudan”, resaltó.

“Invitamos a la comunidad juarense a sumarse, ya sea donando para la colecta, participando como voluntariado o aportando ideas”, mencionó Vázquez Vázquez.

Expresó que no se tiene un lugar donde se pueda hacer la recolección, pero para mayor información los interesados pueden mandar un mensaje en la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-591-2844 y al 656-215-9961, o a través de las redes sociales de Instagram @unijuvjuarez o Facebook @unijuvjuarez.

