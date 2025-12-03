Pide Seguridad Vial precaución por cierre parcial en Gómez Morín por obras de JMAS

Publicidad - LB2 -

Los trabajos en el colector Viñedos 2 se realizarán en dos fases, del 5 al 8 y del 12 al 15 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la avenida Manuel Gómez Morín, debido a los trabajos de rehabilitación del colector Viñedos 2, que llevará a cabo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) durante dos fines de semana consecutivos de este mes de diciembre.

La primera fase de obras comenzará a las 23:00 horas del viernes 5 y se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre, periodo durante el cual se cerrará el cuerpo sur de la avenida para dar paso a las labores de infraestructura sanitaria.

- Publicidad - HP1

Posteriormente, se intervendrá el cuerpo norte desde el viernes 12 a las 23:00 horas hasta el lunes 15, dando continuidad al proyecto de rehabilitación. Fuera de esos días, la circulación se mantendrá abierta con normalidad.

El cierre parcial tendrá lugar en el tramo comprendido desde la Escuela Primaria Club de Leones hasta la entrada de la empresa Grupo Cementos de Chihuahua, por lo que Seguridad Vial ajustará el flujo vehicular habilitando dos carriles por sentido para minimizar las afectaciones al tránsito.

Las autoridades exhortaron a las y los conductores a tomar rutas alternas, especialmente durante las horas pico, y considerar tiempos de traslado más amplios para evitar contratiempos al dirigirse al trabajo, la escuela o sus domicilios.

Las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y contarán con presencia de elementos viales para orientar el tráfico.

Además, se pidió a la ciudadanía respetar la señalización temporal, ceder el paso, no exceder los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal vial en turno, como parte de una estrategia integral para evitar accidentes y promover una cultura vial más consciente.

Las labores en el colector Viñedos 2 forman parte de una serie de trabajos programados por la JMAS para mejorar la infraestructura sanitaria de Ciudad Juárez, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y evitar problemas futuros relacionados con el sistema de drenaje.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones, aunque temporales, buscan mejorar la calidad de vida urbana y fortalecer la infraestructura básica de la ciudad.

La corporación continuará brindando apoyo operativo durante el desarrollo de los trabajos para garantizar el orden en la circulación y atender cualquier eventualidad que pudiera surgir en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.