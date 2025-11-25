Pide Limpia no dejar basura fuera de los contenedores en los Puntos Limpios

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia exhorta a la ciudadanía a respetar el uso correcto de estos espacios para evitar afectaciones logísticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio de Juárez hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para mantener el orden y no dejar basura fuera de los contenedores dispuestos en los denominados Puntos Limpios, tanto en sus versiones fijas como móviles, a fin de evitar afectaciones logísticas y mantener en buen estado estos espacios de servicio comunitario.

Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, señaló que aunque muchas personas utilizan de forma responsable estos centros de acopio para residuos voluminosos, en algunos sectores se ha detectado que al revisar los contenedores en busca de metales, muebles u objetos electrónicos, algunos ciudadanos dejan desorden y residuos tirados a su alrededor, lo que genera condiciones insalubres y complica las labores de recolección.

“Seguimos pidiendo el apoyo de la gente para que cuide esos espacios. También pedimos que tengan paciencia. Damos el servicio de cambiar el contenedor los días sábados a las 2:00 de la tarde, de modo que si ven que el contenedor está lleno, tengan paciencia, no dejen los tiliches sobre el piso”, expresó el funcionario municipal.

Actualmente, la ciudad cuenta con cinco Puntos Limpios fijos localizados estratégicamente: en las instalaciones de la Dirección de Ecología (Heroico Colegio Militar y calle Universidad), sobre el bulevar Talamás Camandari en dos puntos distintos —uno en Mesa Central y otro a la altura de la colonia Carlos Castillo Peraza—, en el parque de Salvárcar y en el Centro Comunitario de la UACJ en la zona suroriente. En estos sitios la población puede llevar objetos como colchones, cobijas, muebles y diversos tipos de tiliches, cualquier día de la semana.

Además, el programa Puntos Limpios a tu Colonia sigue activo con contenedores móviles que se colocan los fines de semana en diferentes zonas de la ciudad. El pasado fin de semana, estos se instalaron en las colonias Las Arenas II, El Mezquital, Fray García de San Francisco y Lomas del Rey, permitiendo a los residentes deshacerse de residuos que no son recolectados por el servicio de basura regular.

Solís Kanahan reconoció el esfuerzo de los ciudadanos que gestionan la llegada de estos servicios a sus comunidades, mediante la entrega de oficios, firmas y seguimiento administrativo. Indicó que actualmente existe una lista de aproximadamente 20 colonias en espera de recibir un Punto Limpio, por lo que pidió paciencia, asegurando que el servicio se irá acercando a todas conforme lo permita la agenda operativa.

La Dirección de Limpia reiteró que mantener en buen estado estos espacios depende de la colaboración ciudadana, ya que el mal uso genera demoras en la recolección y deteriora la infraestructura disponible. Finalmente, se invitó a la población a seguir participando activamente en estos programas, que buscan mejorar la imagen urbana y reducir focos de contaminación en zonas habitacionales.

