Pide alcalde se considere a Juárez en la distribución de lo se llegue a incautar a “El Mayo”

Pérez Cuéllar, considera que el grupo que encabezaba el capo fue protagonista de la violencia en esta frontera durante la llamada “Guerra contra el Narco”, decretada durante la administración de Felipe Calderón.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que Ciudad Juárez debería considerarse en la distribución de los bienes que se pudieran asegurar de Ismael “El Mayo” Zambada, como lo dijera la presidenta Claudia Sheinbaum, de hacerle llegar a los pobres los aseguramientos de las autoridades del capo sinaloense.

Luego de que se declarara no culpable Ismael “El Mayo” Zambada en un juzgado de Nueva York, Sheinbaum recordó que en México ya se aplican mecanismos de devolución mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, citando casos recientes de subastas de propiedades ligadas a delincuencia organizada y corrupción, cuyos recursos se destinaron a equipamiento médico.

“Juárez sufrió mucho con la guerra de Calderón y uno de los actores principales fue este grupo criminal (El Cártel de Sinaloa), entonces evidentemente Juárez debería de estar ahí presente”, externó Pérez Cuéllar.

Hace unos días, luego de que el fundador de el Cártel de Sinaloa se declara culpable ante el Juez Brian Cogan de ser fundador del Cártel de Sinaloa, también se le impuso un pago de los 15 mil millones de dólares, que serán recuperados de los bienes del narcotraficante.

Cruz Pérez Cuéllar, dijo que, el que “le tocara” algo a Juárez de lo asegurado, representaría un acto de justicia para esta ciudad, porque el Cartel de Sinaloa generó miles de muertos y de familias destruidas durante la llamada “Guerra contra el Narco” establecida en la administración de Felipe Calderón.

“Vamos a estar pendientes”, externó el alcalde de Juárez.

