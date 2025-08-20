Perpetuará Municipio de Juárez memoria de las víctimas de Tlatelolco 68

Publicidad - LB2 -

A partir del 2 de octubre del presente año, el Viaducto Diaz Ordaz cambiara su nombre al de “Mártires del 68” en memoria de los cientos de jóvenes asesinados en la Plaza de Las Tres Culturales hace 57 años.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Será el 2 de octubre próximo cuando el Viaducto Diaz Ordaz cambie su nombre al de Mártires del 68, a solicitud de la Comisión de la Verdad que sostuvo una reunión en esta frontera el 16 de enero del 2024, e impulsada por los miembros de la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del cabildo municipal.

- Publicidad - HP1

Judith Galarza Campos, presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), informó que Ciudad Juárez fue un escenario importante durante la llamada “Guerra Sucia” llevada a efecto por las autoridades mexicanas durante las décadas de los 60’s y de los 70’s,

Mencionó que, en memoria de este hecho, se hicieron las gestiones para colocarle el nombre de “Mártires del 68” al viaducto Gustavo Díaz Ordaz, al recordar que el ex presidente de México es autor de la masacre de Tlatelolco, en donde miles de estudiantes fueron asesinados aquel 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas.

El Profesor Padilla, presidente de la Comisión de Nomenclatura y Cultura, expuso que se tiene una deuda histórica con México y que el Gobierno tiene que resarcir el daño de haber matado a cientos de jóvenes en el movimiento del 68.

“Para ello se hará un edicto a fin de comunicar a los vecinos que, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas, en México se tiene que hacer algo para resarcir el daño que se le hizo al país en ese aspecto en 1968”, apuntó.

Agregó que el cambio será del tramo que va del bulevar Bernardo Norzagaray hasta la calle Álvaro Obregón, y agregó que, para el 2 de octubre se contempla una ceremonia con la intención de rendir homenaje a las victimas de Tlatelolco 68, cuyo programa será dado a conocer próximamente.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.