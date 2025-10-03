Permanecerá cerrado los domingos Centro de Verificación Vehicular número 1

Publicidad - LB2 -

A partir de este 5 de octubre, el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, en la avenida Universidad y Heroico Colegio Militar, permanecerá cerrado los domingos, informó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.

Ciudad Juárez, Chih .- El funcionario dio a conocer que a pesar de que el lugar atendía a los juarenses también los días domingos, ahora se dará el servicio únicamente de lunes a sábado, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Dijo que las personas que quieran realizar el trámite y obtener el engomado ecológico, pueden ir a otros Centros de Verificación ubicados en:

Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar

Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey

Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur

Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente

Tecnológico 5257, colonia La Cuesta

Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado

Calle Papaya 6308, colonia El Granjero

De Las Torres 7638, colonia Fernando Baeza

Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo

Tzetzales 3080, colonia Azteca

Jilotepec 1533, colonia Salvárcar

Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente

Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza

Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo

Gómez Morín 1583, colonia Satélite

Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)

Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero

Calle Grosella

Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto

Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes

Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza

Plutarco Elías Calles 279, El Colegio

Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín

Bulevar Bernardo Norzagaray 3530, colonia Altavista

López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)

Valle del Sol 1151- B, colonia Salvárcar

Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo

Carretera Juárez Porvenir 1555, ejido Zaragoza Distrito Bravo

Avenida De La Raza 5496, colonia Olimpia

Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol

Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución

Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca

Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro

Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez

Pavo Real 3411, colonia División del Norte

Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.

