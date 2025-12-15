Perfila OMEJ presupuesto 2026 con enfoque en mayor personal y finanzas sólidas

Publicidad - LB2 -

Consejo analiza proyecto que prioriza operación eficiente sin incrementos significativos para usuarios

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) avanzó en la definición de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, con un enfoque centrado en el fortalecimiento operativo, la contratación de mayor personal y la consolidación financiera, informó su director, Jaime Flores Castañeda.

El funcionario dio a conocer que este lunes se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo 2025, la última del año, en la que se presentó y analizó el proyecto presupuestal de la dependencia para el próximo ejercicio fiscal.

Flores Castañeda explicó que el presupuesto proyectado para 2026 es muy similar al de 2025, con variaciones mínimas, ya que se busca mantener una política solidaria con la ciudadanía y evitar ajustes que impacten directamente a las y los usuarios.

Uno de los principales planteamientos expuestos ante el Consejo fue la autorización para destinar recursos propios a la contratación de más personal, derivado de la apertura de nuevos estacionamientos y corralones, lo que incrementa las necesidades operativas de la OMEJ.

El director señaló que se prevé que 2026 registre mejores ingresos, lo que permitiría mantener a la operadora como una dependencia financieramente solvente, con capacidad para implementar mejoras continuas en beneficio del servicio público que presta.

Destacó que la eliminación de cortesías en algunos espacios ha generado ahorros significativos, mismos que ya se han reflejado en acciones concretas, como mejoras en el estacionamiento de la Presidencia Municipal, donde se realizaron trabajos de pintura, instalación de malla sombra y una reorganización operativa que redujo filas, sin necesidad de modificar las tarifas.

Finalmente, Flores Castañeda subrayó que la OMEJ ha logrado fortalecerse económicamente, al punto de contar con recursos disponibles para una posible obra futura o la adquisición de un nuevo estacionamiento, conforme a las directrices que emita el presidente municipal, con el objetivo de mantener a la operadora como una entidad sólida, transparente y bien consolidada en 2026.

