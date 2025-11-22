Pavimentación con programa SUMA mejora calles y eleva plusvalía en Juárez

Publicidad - LB2 -

Entrega Cruz Pérez Cuéllar obra en colonia División del Norte; vecinos aportaron 25% del costo total.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A través del programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), el Gobierno Municipal llevó a cabo la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa, en la colonia División del Norte, beneficiando directamente a 18 familias y mejorando la infraestructura urbana de este sector. La obra, inaugurada este sábado 22 de noviembre por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, forma parte de una estrategia para fortalecer la movilidad urbana y aumentar el valor de las viviendas juarenses.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó el impacto positivo de este modelo de coinversión ciudadana, donde los vecinos aportan el 25% del costo total de la obra. “Gracias a este esfuerzo conjunto, no sólo tenemos mejores calles, sino que también se incrementa la plusvalía de las propiedades. Esto se traduce en un mejor patrimonio para las familias y sus hijos”, señaló Pérez Cuéllar al reconocer el compromiso de quienes participaron en el proyecto.

La pavimentación de la calle Francisco Villa, en el tramo comprendido entre la calle Novena y Décima, consistió en la intervención de mil 97 metros cuadrados con concreto hidráulico. De acuerdo con Javier Said Estrada de la Torre, director de SUMA, la inversión total fue de 1 millón 834 mil 267 pesos, de los cuales los residentes aportaron 458 mil 566 pesos, mientras que el Municipio destinó un millón 375 mil 700 pesos.

Además de la pavimentación, se realizaron trabajos complementarios como el cambio de tomas y descargas domiciliarias para prolongar la vida útil del nuevo pavimento. Por su parte, el coordinador de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que se pintaron 264 metros lineales de señalética horizontal, así como 32 metros cuadrados de cruces peatonales y líneas de frenado, con el fin de garantizar una circulación más segura en la zona.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, detalló que como parte de las labores adicionales se retiraron 3.5 toneladas de tierra de arrastre, basura y tiliches, además de 18 llantas en desuso. Asimismo, personal de la Dirección de Alumbrado Público rehabilitó y dio mantenimiento a 53 luminarias en esta calle y otras aledañas, mejorando también las condiciones de seguridad durante la noche.

El alcalde Pérez Cuéllar reconoció especialmente a María de la Luz López Holguín, promovente del proyecto, quien no sólo cubrió su aportación, sino también la de cinco familias más. “Este tipo de gestos hablan de la solidaridad y generosidad de los juarenses, que se ayudan entre sí para salir adelante”, expresó.

El programa SUMA continúa avanzando como una herramienta eficaz de colaboración entre ciudadanía y gobierno, con resultados tangibles en la mejora de infraestructura urbana. Las autoridades municipales invitaron a más colonias a sumarse a este esquema, destacando que el beneficio va más allá de una calle nueva, ya que representa una inversión a largo plazo en calidad de vida y valor patrimonial.

