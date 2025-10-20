Participó Estado en la Segunda Mesa Binacional de Infraestructura Fronteriza

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, representado por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, titular de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, participó en la Segunda Mesa Binacional de Infraestructura Fronteriza (2nd Binational Border Infrastructure Roundtable).

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Cibeles, adonde acudieron más de 80 representantes de los sectores público, privado y académico de Chihuahua, Texas y Nuevo Mexico, a fin de impulsar la colaboración y consolidar una agenda para el desarrollo de la región fronteriza.

Ortiz Villegas enfatizó que el desarrollo de la frontera es una prioridad para la administración estatal, que impulsa proyectos de conectividad, modernización urbana y desarrollo económico que fortalecen la relación binacional y mejoran la calidad de vida de las familias juarenses.

Se contó con la participación de anfitriones como el Consejo de Desarrollo Económico (Coder) Juárez, El Paso Community Foundation y New Mexico Border Authority; además del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y El Paso Metropolitan Planning Organization (MPO).

También estuvieron presentes representantes de los gobiernos municipales y estatales de Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas y Nuevo Mexico, así como aliados del sector transporte, aduanas e industria.

Uno de los principales objetivos de la reunión fue promover la comunicación, coordinación y planeación conjunta entre los tres estados, por lo cual se presentaron proyectos estratégicos en materia de movilidad, cruces internacionales, logística, energía y desarrollo urbano.

La Segunda Mesa Binacional de Infraestructura Fronteriza refrenda el compromiso de Chihuahua, Texas y Nuevo Mexico de trabajar unidos para heredar a las próximas generaciones una región más moderna, segura, humana y sostenible.

