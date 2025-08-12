Participó Cruz Pérez Cuéllar en reunión del Consejo de Planeación Urbana Municipal

Publicidad - LB2 -

Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió como invitado a la reunión mensual del Consejo de Planeación Urbana Municipal, donde comentó de los diferentes programas que lleva a cabo la administración.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde destacó el trabajo que se ha hecho con el programa del Presupuesto Participativo y la importante participación de los juarenses para proponer y elegir los proyectos de obras, llegando este año a más de 169 mil votantes para seleccionarlos.

“Estamos haciendo mucha obra, pavimentación de vialidades pequeñas, repavimentación y rehabilitación de parques, queremos iniciar el 2026, con estas obras en las que nos comprometimos, entre ellas una gaza que queremos construir en Riberas del Bravo”, añadió.

- Publicidad - HP1

Dijo que ya se arrancó la segunda etapa de construcción del parque suroriente, así como la ampliación de la avenida De las Torres que es en conjunto con el Gobierno del Estado.

“Planeamos que esté año empiece la construcción de 720 viviendas por parte de Infonavit, ya que en Juárez se tienen 10 años que no se construyen viviendas de interés social”, agregó.

Otro tema que se abordó en la reunión fue el del centro de convenciones, sobre lo cual el alcalde explicó que la empresaria Laura Zaragoza donó cuatro hectáreas y se compraran 2.5 más.

Indicó que será diseñado por el despacho de arquitectos Legorreta. La construcción estará ubicada en la prolongación Tomás Fernández, entre Boulevard Francisco Villarreal y Camino Ortiz Rubio.

“Es muy importante contar con un recinto así, más porque somos frontera, queremos que sea un lugar icónico que se identifique con la ciudad”, dijo.

Asimismo, el coordinador de directores, Enrique Licón Chávez, mencionó que se apoyará a la Dirección de Limpia, con un programa en donde se estarán limpiando 20 avenidas principales hasta que se termine la administración.

“Estaremos trabajando en este proyecto muy de la mano con la ciudadanía y arrancáremos este próximo sábado en la mañana, para no estar molestado en el tráfico”, dijo.

Por su parte la titular de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales, dio a conocer los avances del programa de mejora regulatoria.

“Esto viene a agilizar los procesos que se hacen dentro de la administración”, explicó la funcionaria.

La reunión fue presidida por el presidente del Consejo de Planeación Urbana Municipal, Vicente López Urueta.

Resaltó que le da mucho gusto que exista la coordinación para un mejor funcionamiento de la ciudad.

En la reunión estuvieron la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño; titular de Obras públicas, Daniel González; director de Protección Civil, Sergio Rodríguez; el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Jaime Flores Castañeda; el director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua de Juárez (JMAS) Sergio Nevárez, así como ingenieros y arquitectos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.