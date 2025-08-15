Participó Alcalde Pérez Cuéllar en diálogo con jóvenes en la Cámara de Diputados

Publicidad - LB2 -

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, inauguró el encuentro en la Ciudad de México, acompañado de las diputadas Maite Vargas Meraz y Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, entre otros invitados especiales.

Ciudad Juárez, Chih .- En su participación, el alcalde juarense agradeció la invitación y destacó que en las elecciones para la Administración Municipal 2021-2024 obtuvo 213 mil votos, mientras que en la segunda ronda la votación llegó a los 354 mil sufragios.

Detalló que Ciudad Juárez es el municipio más poblado de la entidad, así como la segunda comunidad binacional con mayor población del país y la sexta ciudad más poblada de México.

Compartió que en el tema de educación, su Gobierno mantiene una inversión récord en la ciudad, ya que han mejorado la infraestructura de escuelas públicas para asegurar un entorno más digno y propicio para el aprendizaje.

Mencionó que se han intervenido 531 planteles, beneficiando a 328 mil 384 estudiantes de instituciones públicas, para lo cual se requirió una inversión de 642 millones de pesos.

El Gobierno Municipal de Juárez también sobresale en la histórica entrega de paquetes escolares a favor de mil 164 escuelas. Además, para el próximo ciclo escolar se agregará la entrega de loncheras para 48,000 infantes de preescolar.

Detalló que se han construido 121 domos escolares con una inversión de 236 millones de pesos.

En cuanto al Presupuesto Participativo, señaló que Juárez es el municipio que más invierte en este rubro en el país, ya que se han desarrollado 460 proyectos que requirieron una inversión de 2,041 millones de pesos y sin generar deuda alguna.

La Administración Municipal también destaca por ser el primer municipio de México en ofrecer becas de acceso a la universidad, otorgando 8 mil 443 apoyos, con una inversión de 31 millones de pesos en siete universidades de la localidad, abundó Pérez Cuéllar.

En el tema de seguridad, habló sobre la reducción de delitos de alto impacto, lo que permitió que Juárez pasara de ser una de las ciudades más violentas a una de las más resilientes y solidarias, lo que la convierte en uno de los grandes motores de México.

Al término de su participación el alcalde juarense aclaró las inquietudes de los jóvenes, quienes conocieron otros programas que se están aplicando para beneficio de los fronterizos.

