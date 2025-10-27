Participaron adolescentes juarenses en el programa Un día en la Corte

Publicidad - LB2 -

Un grupo de adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, participó este lunes en el programa Un día en la Corte, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, con el acompañamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de SIPINNA Juárez, Laura Mónica Marín Franco, destacó que esta actividad permitió a los jóvenes asumir el papel de Ministras y Ministros de la Suprema Corte, resolviendo un caso relacionado con el derecho a un medio ambiente sano, fomentando con ello la reflexión, el pensamiento crítico y la comprensión del sistema judicial mexicano.

“Estas experiencias fortalecen la voz y la participación de nuestras juventudes, haciéndolos conscientes de sus derechos y del valor de la justicia en la vida diaria”, expresó Marín Franco.

Durante la jornada, los participantes debatieron temas jurídicos basados en casos reales resueltos por el alto tribunal, desarrollando habilidades de argumentación, análisis y toma de decisiones.

El evento, realizado en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Andrés Horcasitas”, contó con el apoyo del Gobierno Municipal 2024–2027, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) y SIPINNA, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la legalidad, la equidad y la educación cívica entre la niñez y adolescencia juarense.

