Participarán Niñas, Niños y adolescentes en simulacro judicial “Un día en la Corte”

En el marco de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, llevará a cabo el evento “Un día en la Corte”, el próximo 27 de octubre, a las 11:00 de la mañana, con el tema Derecho a un medio ambiente sano.

Ciudad Juárez, Chih .- La actividad contará con la participación de integrantes del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del municipio, quienes representarán una sesión plenaria del Alto Tribunal para debatir y emitir su propia resolución sobre un caso real asignado por la Suprema Corte.

Durante la presentación del evento, la titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Laura Marín Franco, destacó que esta iniciativa es posible gracias al apoyo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, cuyo compromiso con la infancia ha permitido impulsar espacios formativos y de participación ciudadana.

“Un día en la Corte es una réplica exacta de una sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y los consejeros analizarán, debatirán y emitirán su propio fallo, asumiendo el papel de magistrados. Es una experiencia que fomenta el pensamiento crítico y acerca a la niñez al funcionamiento del Poder Judicial”, explicó Marín Franco.

Por su parte, Cinthia Leyva, representante del Consejo de NNA, expresó que este ejercicio les permitirá comprender cómo se elaboran las leyes y cómo funcionan dentro de su comunidad.

“Vamos a debatir un caso real y a emitir una sentencia desde nuestro punto de vista. Esto nos ayuda a conocer más sobre la justicia y la toma de decisiones”, afirmó.

También participarán los consejeros Vianca Sánchez y Andrés Sebastián Torres, junto con otros jóvenes que integran el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes.

El evento, que tendrá lugar en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, es gratuito y abierto al público, con el propósito de acercar la labor del Poder Judicial a la ciudadanía y fomentar la educación cívica desde edades tempranas.

