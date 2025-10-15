Participará Desarrollo Rural en la EXPOGAN Juárez 2025

Publicidad - LB2 -

Del 16 de octubre al 2 de noviembre, el Gobierno Municipal a través de las direcciones de Desarrollo Rural, Industria, Turismo y MIPyMES, participará activamente en la EXPOGAN Juárez 2025, uno de los eventos más relevantes del sector agropecuario en la región.

Ciudad Juárez, Chih .- Enrique Reyes Córdova, titular de Desarrollo Rural, señaló que el objetivo es acercar a la comunidad juarense los avances y logros alcanzados en los últimos años, destacando los resultados en asistencia técnica dentro del ámbito agrícola, así como la aplicación de soluciones nutritivas en diversos cultivos del municipio.

“Durante la feria se expondrá parte del equipamiento utilizado por el personal operativo, así como el progreso en el aprovechamiento de hortalizas en la zona de Samalayuca. Además, se entregarán muestras gratuitas y se dará orientación sobre el uso adecuado de las soluciones nutritivas”, explicó el funcionario.

Dijo que como parte de las actividades, se contará con la participación de 14 expositores de la localidad, quienes ofrecerán una variedad de productos que incluyen miel de abeja, conservas de melón, especias, nuez procesada, queso de cabra, bisutería y repostería artesanal, servicios de hotel para perros, pasto sintético y herrería artesanal.

“También estarán con nosotros los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), promoviendo esquemas de crédito dirigidos al sector agropecuario y a la industria en general, con el fin de tener mayores opciones para hacer crecer los proyectos productivos de las y los interesados”, indicó.

Reyes Córdova señaló que la EXPOGAN Juárez 2025 se perfila nuevamente como un punto de encuentro para el público en general, donde se presentarán las más recientes innovaciones y avances en el sector agropecuario.

“Por tal motivo, estaremos ofreciendo el impulso al desarrollo agropecuario, pues este evento destaca por su enfoque en el mejoramiento genético, emprendimiento rural y la promoción de prácticas sustentables”, puntualizó.

El Gobierno Municipal mediante la Dirección de Desarrollo Rural, contribuirá con la realización de talleres informativos y actividades centradas en la viabilidad de procesos agropecuarios, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la profesionalización del campo en el Municipio de Juárez, agregó.

